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Десантники знищили підрозділ ворога і зайняли його позиції

Десантники знищили підрозділ ворога і зайняли його позиції

Київ • УНН

 • 1655942 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Єгері-десантники знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Десантно-штурмових військо України.

Повідомляється, що воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків.

Напрям на якому діяли наші військові не уточнюється, однак, додається відео на якому можна побачити як відбувалися штурмові дії та зачистка позицій противника.

Просимо читачів звернути увагу, що відео містить кадри з чутливим вмістом та позначені як 18+.

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