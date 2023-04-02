Десантники знищили підрозділ ворога і зайняли його позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Єгері-десантники знищили підрозділ окупантів та зайняли їхні бойові позиції. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Десантно-штурмових військо України.
Повідомляється, що воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків.
Напрям на якому діяли наші військові не уточнюється, однак, додається відео на якому можна побачити як відбувалися штурмові дії та зачистка позицій противника.
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