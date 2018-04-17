Держвиконавця на Волині затримано при отриманні хабара

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Співробітники СБУ при отриманні 200 тис. грн хабара затримали заступника начальника відділу Державної виконавчої служби одного з районів Волинської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від керівника місцевого фермерського підприємства двісті тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо невиконання кредитних зобов’язань. Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Нагадаємо, СБУ затримала посадовеця Укртрансбезпеки за вимагання від підприємця 38 тис. дол за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це “дефіцитом” відповідних бланків. За кожний оформлений документ чиновник отримував від ста до п’ятисот доларів США при офіційній вартості бланку у сорок дев’ять гривень.

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