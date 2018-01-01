Держтелебачення Ірану повідомило про ще 10 загиблих протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Іранське державне телебачення 1 січня повідомило про загибель десяти учасників антиурядових протестів, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
За повідомленням державного телебачення, сили безпеки відбили напад "озброєних демонстрантів", які намагалися взяти під контроль поліцейські дільниці та військові бази.
Крім того зазначається, що через протести загинуло вже 12 осіб, у тому числі 10 від час останніх сутичок у неділю.
Проте телеканал не повідомляє, де були здійсненні напади.
Нагадаємо, президент Ірану Хасан Роухані, коментуючи масові акції у країні, заявив, що іранці мають право на протест, але він повинен бути мирним.
Як повідомляв УНН, влада Ірану повідомила про арешт близько 200 протестувальників у Тегерані.