Держстат назвав найдешевше м'ясо в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Найдешевшим м’ясом в Україні залишається курятина, повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Деталі
У грудні 1 кг курячої тушки коштував у середньому 72,8 грн, тоді як філе курячого — 117,1 грн.
Дорожчою була свинина — 123,7 грн/кг.
Та найдорожчим м’ясом в Україні все ж є яловичина, яка коштувала 182,8 грн/кг.
Додамо
МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.
Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.