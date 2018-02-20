Держспоживслужба: у Києві п'ятеро людей отруїлися після вживання суші
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Києві після вживанні суші в одному із столичних закладів до лікарні звернулись п'ятеро людей із симптомами отруєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Головне управління Держспоживслужби в місті Києві.
“За період з 15 по 19 лютого держустановою „Київський міський лабораторний центр МОЗ України“ зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію”, — вказано у повідомленні.
Встановлено, що всі хворі пов’язують своє захворювання з вживанням суші “Філадельфія”, придбаних у закладі громадського харчування. Водночас, заклад а держустанові не уточнюється.
Станом на 19 лютого троє хворих госпіталізовані до медзакладів.
Спеціалістами Держспоживслужби проводиться відбір зразків об’єктів санітарних заходів для проведення лабораторних досліджень.
Як повідомляв УНН, у ніч на понеділок у Львові в квартирі на вулиці Зерновій чадним газом отруїлася сім’я.