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Держспоживслужба: у Києві п'ятеро людей отруїлися після вживання суші

Держспоживслужба: у Києві п'ятеро людей отруїлися після вживання суші

Київ • УНН

 • 10642 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Києві після вживанні суші в одному із столичних закладів до лікарні звернулись п'ятеро людей із симптомами отруєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Головне управління Держспоживслужби в місті Києві.

“За період з 15 по 19 лютого держустановою „Київський міський лабораторний центр МОЗ України“ зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію”, — вказано у повідомленні.

Встановлено, що всі хворі пов’язують своє захворювання з вживанням суші “Філадельфія”, придбаних у закладі громадського харчування. Водночас, заклад а держустанові не уточнюється.

Станом на 19 лютого троє хворих госпіталізовані до медзакладів.

Спеціалістами Держспоживслужби проводиться відбір зразків об’єктів санітарних заходів для проведення лабораторних досліджень.

Як повідомляв УНН, у ніч на понеділок у Львові в квартирі на вулиці Зерновій чадним газом отруїлася сім’я.

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