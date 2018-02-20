Госпотребслужба: в Киеве пять человек отравились после употребления суши

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65064 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79751 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82477 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107952 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100585 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104655 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111621 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117097 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122823 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134351 просмотра

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Госпотребслужба: в Киеве пять человек отравились после употребления суши

Госпотребслужба: в Киеве пять человек отравились после употребления суши

Киев  •  УНН

 • 10642 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главное управление Госпотребслужбы в Киеве.

“За период с 15 по 19 февраля госучреждением „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией”, — указано в сообщении.

Установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением суши “Филадельфия”, приобретенных в заведении общественного питания. В то же время, заведение а госучреждении не уточняется.

По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения.

Специалистами Госпотребслужбы проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.

Как сообщал УНН, в ночь на понедельник во Львове в квартире на улице Зерновой угарным газом отравилась семья .

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