Госпотребслужба: в Киеве пять человек отравились после употребления суши
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве после употреблении суши в одном из столичных заведений в больницу обратились пять человек с симптомами отравления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главное управление Госпотребслужбы в Киеве.
“За период с 15 по 19 февраля госучреждением „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией”, — указано в сообщении.
Установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением суши “Филадельфия”, приобретенных в заведении общественного питания. В то же время, заведение а госучреждении не уточняется.
По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в медучреждения.
Специалистами Госпотребслужбы проводится отбор образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.
Как сообщал УНН, в ночь на понедельник во Львове в квартире на улице Зерновой угарным газом отравилась семья .