Держсекретар США засудив затримання на форумі у Москві

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"Сьогодні російська влада затримала майже 200 муніципальних керівників і політиків, в тому числі політичних активістів Володимира Кара-Мурзу і Юлію Галяміну, з сумнівних причин. Ми закликаємо покласти край переслідуванню незалежних голосів", - написав Блінкен.

Що сталося на форумі

Вранці 13 березня поліція прийшла на форум незалежних депутатів “Муніципальна Росія” у Москві і затримала його учасників. За даними порталу “ОВД Инфо”, що відслідковує ситуація із затриманими у Росії, всього було затримано понад 190 осіб. Серед них — опозиційний політик і державний діяч, колишній соратник Бориса Нємцова Ілля Яшин, московський муніципальний депутат Юлія Галяміна, опозиціонер Володимир Кара-Мурза, координатор “Відкритої Росії” Андрій Пивоваров та інші.

Спочатку поліцейські пояснили затримання діяльністю небажаної організації, а потім МВС Москви заявило, що форум проходив з порушенням санітарно-епідеміологічних норм і з відсутністю масок. Затриманих відвезли в різні відділення поліції, на більшість з них склали адмінпротоколи і всіх відпустили.