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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 3943 просмотра

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Госсекретарь США осудил задержания на форуме в Москве

Госсекретарь США осудил задержания на форуме в Москве

Киев  •  УНН

 • 20837 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал власти России прекратить преследовать независимых деятелей, комментируя задержания почти 200 участников форума "Муниципальная Россия" в Москве 13 марта. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным причинам. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов", - написал Блинкен.

Что произошло на форуме

Утром 13 марта полиция пришла на форум независимых депутатов "Муниципальная Россия" в Москве и задержала его участников. По данным портала "ОВД Инфо", отслеживающего ситуация с задержанными в России, всего было задержано более 190 человек. Среди них - оппозиционный политик и государственный деятель, бывший соратник Бориса Немцова Илья Яшин, московский муниципальный депутат Юлия Галямина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза, координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров и другие.

Сначала полицейские объяснили задержание деятельностью нежелательной организации, а затем МВД Москвы заявило, что форум проходил с нарушением санитарно-эпидемиологических норм и с отсутствием масок. Задержанных отвезли в разные отделения полиции, на большинство из них составили админпротоколы и всех отпустили.

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