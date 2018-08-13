Держпродспоживслужба призначила невідкладну перевірку дитячого табору в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Про існування дитячого табору “Рай у Карпатах” Держродспоживслужба дізналася минулого тижня зі ЗМІ. Заклад функціонував без дозвільних документів та ніколи до тепер не перевірявся контролюючими органами на предмет дотримання пожежної безпеки та санітарних норм. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
“Для перевірки фактів, наведених в інформаційному запиті Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області видано наказ про проведення позапланової перевірки закладу “Рай в Карпатах”, — повідомили у відомстві.
Раніше УНН повідомляв, що дитячий табір “Рай в Карпатах” (урочище Запідок, Івано-Франківська область) щороку приймає сотні дітей як з України, так і з-за кордону. Разом з тим, опубліковані редакцією світлини свідчать щонайменше про сумнівний стан пожежної безпеки.
Нагадаємо, порушення правил пожежної безпеки призвели до масштабної пожежі в одеському дитячому таборі “Вікторія”, внаслідок якої загинуло троє дітей. У рамках кримінального провадження підозри оголошено директору табору, колишньому заступнику Одеського міського голови та посадовцю ГУ ДСНС в Одеській області.