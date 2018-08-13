Госпродпотребслужба назначила неотложную проверку детского лагеря в Карпатах

“Для проверки фактов, приведенных в информационном запросе Главным управлением Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области издан приказ о проведении внеплановой проверки заведения “Рай в Карпатах”, — сообщили в ведомстве.

Ранее УНН сообщал, что детский лагерь “Рай в Карпатах” (урочище Запидок, Ивано-Франковская область) ежегодно принимает сотни детей как из Украины, так и из-за рубежа. Вместе с тем, опубликованные редакцией фотографии свидетельствуют по меньшей мере о сомнительном состоянии пожарной безопасности.

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности привели к масштабному пожару в одесском детском лагере “Виктория”, в результате которого погибли трое детей. В рамках уголовного производства подозрения объявлено директору лагеря, бывшему заместителю городского головы и должностному ГУ ГСЧС в Одесской области.