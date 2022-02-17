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Держприкордонслужба: є підстави не пускати Шуфутинського в Україну

Держприкордонслужба: є підстави не пускати Шуфутинського в Україну

Київ • УНН

 • 31183 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російського співака Михайла Шуфутинського, який у березні планує дати концерт в Києві, можуть не пустити в Україну у разі підтвердження незаконного відвідування ним окупованого Криму. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

Цитата:

“Якщо говорити про ту особу (Шуфутинського — ред.), про яку ви зазначили, то у Державної прикордонної служби достатньо інформації, що вона могла їздити неодноразово незаконно на територію окупованого Криму. Тому у разі спроби перетнути державний кордон на в’їзд ця інформація буде перевірена ще раз, буде проведений додатковий контроль, і є підстави, що дана особа може бути не пропущена на територію України”, — розповів Демченко.

Деталі

За його словами, Державна прикордонна служба в межах свої повноважень постійно проводить роботу щодо встановлення людей, які порушують українське законодавство, зокрема, незаконно відвідуючи окуповані території.

“В межах повноважень та компетенції Державної прикордонної служби наші співробітники проводять постійну роботу щодо встановлення осіб, які порушували українське законодавство, в тому числі незаконно відвідуючі окуповані території України. Це стосується всіх осіб, громадян України, іноземців. Звісно у суспільства більш прикута увага до одіозних постатей, або більш відомих людей”, — додав Демченко.

Доповнення

Раніше Демченко повідомляв, що у разі спроби Шуфутинського в’їхати на територію України буде проведена додаткова перевірка щодо його ймовірних візитів у Крим.

Контекст

За інформацією на сайті concert.ua, 8 березня 2022 року в київському Палаці спорту заплановано виступ Михайла Шуфутинського з сольним концертом “За милих Дам, або 30 років потому”.

У вересні 2021 року стало відомо, що на території тимчасово окупованих Крима та міста Севастополь заплановано концерти Шуфутинського.

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