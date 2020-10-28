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Держприкордонкомітет Білорусі не отримував розпоряджень про обмеження в'їзду для українців

Держприкордонкомітет Білорусі не отримував розпоряджень про обмеження в'їзду для українців

Київ • УНН

 • 23265 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь не отримував розпоряджень про обмеження на в'їзд на територію держави громадян Литви, Польщі та України. Про це в коментарі УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонкомітету.

"Ніяких розпоряджень про обмеження на в'їзд на територію республіки Білорусь всіх громадян названих країн (Литви, Польщі та України - ред.) не надходило. Наш кордон працює, відкритий для всіх добропорядних громадян іноземних держав. Але я хотів би відзначити, що на поточний момент часу іноземці повинні бути готові при в'їзді на територію РБ підтвердити і пояснити свої цілі перебування в нашій країні", - повідомили в Держприкордонкомітеті.

Співрозмовник пояснив, що в разі, якщо мова йде про відмову у в'їзді, то в кожному разі це рішення приймається індивідуально, виходячи з тієї обстановки, яка складається безпосередньо з даною особою, яка перетинає кордон.

За його словами, за останній тиждень, державний кордон перетнуло понад 19 тисяч іноземних громадян, з яких найбільш численна категорія громадян - з України.

Варто відзначити, що раніше посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим заявив, що в Білорусі прикордонники "вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі та України".

Як повідомляв УНН, на початку жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо залучення ІТ-фахівців з Білорусі.

Після цього рішення Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима.

Там послу вручили ноту про "недружній крок" України.

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