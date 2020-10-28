Госпогранкомитет Беларуси не получал распоряжений об ограничении въезда для украинцев

“Никаких распоряжений об ограничении на въезд на территорию республики Беларусь всех граждан названных стран (Литвы, Польши и Украины — ред.) не поступало. Наша граница работает, открыта для всех добропорядочных граждан иностранных государств. Но я хотел бы отметить, что на текущий момент времени иностранцы должны быть готовы при въезде на территорию РБ подтвердить и пояснить свои цели пребывания в нашу страну”, — сообщили в Госпогранкомитете.

Собеседник пояснил, что в случае, если речь идет об отказах во въезде, то в каждом случае данное решение принимается индивидуально, исходя из той обстановки, которая складывается непосредственно с даным пересекающим границу лицом.

По его словам, за последнюю неделю, государственную границу пересекло более 19 тысяч иностранных граждан, из которых наиболее многочисленная категория граждан — из Украины.

Стоит отметить, что ранее посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим заявил, что в Беларуси пограничники “принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины”.

Как сообщал УНН, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ІТ-специалистов из Беларуси.



После этого решения Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима.



Там послу вручили ноту о “недружественном шаге” Украины.