Держохорона посилила заходи безпеки в Раді через загрозу терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Представники державної охорони посилили заходи безпеки у Верховній Раді України через підвищений рівень існуючої загрози терористичних актів у приміщенні парламенту. Так начальник Управління державної охорони України, генерал-полковник Валерій Гелетей прокоментував інформацію про те, що співробітники держохорони із собаками перевіряють кулуари ВР, передає УНН.
Гелетей зазначив, що відповідно до Закону Україна “Про охорону органів державної влади України та посадових осіб”, для забезпечення безпеки об’єктів державної охорони Управлінням державної охорони України проводиться цілий комплекс організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів.
"Ми не можемо не брати до уваги підвищений рівень існуючої загрози терористичних актів, тому проводимо посилений комплекс додаткових перевірок на безпеку в приміщенні Парламенту," - пояснив він.
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Так, Постанова Верховної Ради України від 2 червня 1995 року і забороняє проносити на об’єкт зброю, боєприпаси, вибухонебезпечні речовини, але, відповідно до Закону України “Про статус народного депутата України”.
Начальник УДО пояснив, що народних обранців не перевіряють на наявність зброї, тощо. Адже особистий огляд та огляд речей нардепів не передбачений.
"Народний депутат користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а його особистий огляд, огляд і перевірка його речей забороняються," - додав Гелетей.
Тож представники державної охорони посилять заходи безпеки органів держвлади.
"Ця правова колізія змушує нас виконувати ряд додаткових превентивних охоронних заходів з метою забезпечення функціонування органів державної влади та безпеки всім присутнім у Верховній Раді України, бо мова йде, в першу чергу, про життя й здоров’я людей," - ствердив він.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що нардеп Н.Савченко планувала теракт в парламенті.