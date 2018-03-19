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Госохрана усилила меры безопасности в Раде из-за угрозы терактов

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Представители государственной охраны усилили меры безопасности в Верховной Раде Украины за повышенного уровня существующей угрозы террористических актов в помещении парламента. Так начальник Управления государственной охраны Украины, генерал-полковник Валерий Гелетей прокомментировал информацию о том, что сотрудники госохраны с собаками проверяют кулуары ВР, передает УНН.

Гелетей отметил, что в соответствии с Законом Украины "Об охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", для обеспечения безопасности объектов государственной охраны Управлением государственной охраны Украины проводится целый комплекс организационно-правовых, режимных, оперативно-розыскных, инженерно-технических и других мероприятий.

"Мы не можем не принимать во внимание повышенный уровень существующей угрозы террористических актов, поэтому проводим усиленный комплекс дополнительных проверок о безопасности в помещении парламента", - пояснил он.

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Так, Постановление Верховной Рады Украины от 2 июня 1995 года и запрещает проносить на объект оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, но, согласно Закону Украины "О статусе народного депутата Украины".

Начальник УГО пояснил, что этот момент народных депутатов не проверяют на наличие оружия и тому подобное. Ведь личный досмотр и досмотр вещей нардепов не предусмотрен.

"Народный депутат пользуется правом беспрепятственно посещать органы государственной власти и органы местного самоуправления, а его личный досмотр, досмотр и проверка его вещей запрещаются", - добавил Гелетей.

Поэтому представители государственной охраны усилят меры безопасности органов госвласти.

"Эта правовая коллизия заставляет нас выполнять ряд дополнительных превентивных охранных мероприятий с целью обеспечения функционирования органов государственной власти и безопасности всех присутствующих в Верховной Раде Украины, поскольку речь идет, в первую очередь, о жизни и здоровье людей", - подтвердил он.

Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что нардеп Н.Савченко планировала теракт в парламенте.

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