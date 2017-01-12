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Держлісагентство запровадило обмеження на вивезення української деревини

Держлісагентство запровадило обмеження на вивезення української деревини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Державне агентство лісових ресурсів України запровадило обмеження на вивезення деревини підприємствами, підконтрольними відомству. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.

За інформацією міністерства, з 1 січня 2017 року підприємства, які підпорядковуються Держлісагентству, не зможуть вивозити український ліс за кордон під виглядом звичайних дров.

Т.в.о. голови Держлісагентства Христина Юшкевич зазначила, що згідно з наказом керівників підприємств зобов’язали при поставці за кордон паливних дров обмежити їх довжину двома метрами. Це унеможливить зловживання, коли під виглядом дров вивозиться цінна деревина.

Вона також повідомила, що про введення відповідних норм будуть поінформовані і органи митного контролю.

У Мінагрополітики нагадали, що законом “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” з 1 січня 2017 року введена повна заборона, строком на 10 років, експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді.

Нагадаємо, що зняття мораторію на експорт лісу-кругляка є однією з умов, які Євросоюз ставить для виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги. На цьому, зокрема, наголошувала посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер, яка днями відвідала із робочим візитом Закарпатську область. Вона зазначила, що Євросоюз та Австрія зокрема вважають закон про мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді таким, що не відповідає правилам ВТО та положенням Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

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