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Гослесагенство ввело ограничения на вывоз украинской древесины

Гослесагенство ввело ограничения на вывоз украинской древесины

Киев • УНН

 • 11367 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Государственное агентство лесных ресурсов Украины ввело ограничения на вывоз древесины предприятиями, подконтрольными ведомству. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

По информации министерства, с 1 января 2017 года предприятия, которые подчиняются Гослесагентству, не смогут вывозить украинский лес за границу под видом обычных дров.

И.о. председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич отметила, что согласно приказу руководителей предприятий обязали при поставке за границу топливных дров ограничить их длину двумя метрами. Это сделает невозможным злоупотребления, когда под видом дров вывозится красное дерево.

Она также сообщила, что о введении соответствующих норм будут проинформированы и органы таможенного контроля.

В Минагрополитики напомнили, что законом "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" с 1 января 2017 года введен полный запрет сроком на 10 лет, экспорта лесоматериалов в необработанном виде.

Напомним, что снятие моратория на экспорт леса-кругляка является одним из условий, которые Евросоюз ставит для выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Это, в частности, отмечала посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер, которая на днях посетила с рабочим визитом Закарпатскую область. Она отметила, что Евросоюз и Австрия в частности считают закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде таким, что не соответствует правилам ВТО и положениям Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

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