Держдума Росії прийняла закон, який вводить кримінальну відповідальність "за образу ветеранів"

Деталі

Закон, прийнятий Держдумою, зокрема передбачає, що за “поширення завідомо неправдивих відомостей про ветеранів Великої Вітчизняної війни” за допомогою ЗМІ або інтернету фізичним особам буде загрожувати покарання у вигляді штрафу від двох до п’яти мільйонів рублів, або до п’яти років позбавлення волі.

Також прийняті і поправки до статті Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП) про зловживання свободою масової інформації, які передбачають для юридичних осіб штраф від трьох мільйонів до п’яти мільйонів рублів “за публічне поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни, про ветеранів Великої Вітчизняної війни” і “за публічну образу пам’яті захисників Вітчизни або публічне приниження честі і гідності ветерана Великої Вітчизняної війни”.

Контекст

Поправки були внесені депутатом Іриною Яровою після суду над Олексієм Навальним у справі “про наклеп на ветерана”. Навального визнали винним у наклепі на ветерана Гната Артеменко і засудили до штрафу у 850 тисяч рублів.

Справу порушили через коментар Навального до відео пропагандистського телеканалу RT на підтримку поправок до Конституції, в якому знявся Артеменко. Наклепом суд визнав слова Навального про те, що в ролику на підтримку поправок до Конституції Росії, в якому взяв участь Артеменко, знялися “продажні холуї” і “зрадники”.

Поправки, що вводять кримінальну відповідальність за образу ветеранів, внесені до статті 354.1 (“Реабілітація нацизму”). Співавтором закону “реабілітації нацизму” була Ірина Ярова. Вона також брала участь в підготовці закону про “іноземних агентів” і пакету так званих антитерористичних поправок, який надає правоохоронним органам доступ до листування користувачів, включаючи зашифроване.