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Госдума России приняла закон, вводящий уголовную ответственность "за оскорбление ветеранов"

Госдума России приняла закон, вводящий уголовную ответственность "за оскорбление ветеранов"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые вводят наказание за “публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны”, пишет УНН.

Детали

Закон, принятый Госдумой, в частности предусматривает, что за “распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны” с помощью СМИ или интернета физическим лицам будет грозить наказание в виде штрафа от двух до пяти миллионов рублей, либо до пяти лет лишения свободы.

Также приняты и поправки в статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о злоупотребление свободой массовой информации, которые предусматривают для юридических лиц штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей “за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны” и “за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны”.

Контекст

Поправки были внесены депутатом Ириной Яровой после суда над Алексеем Навальным по делу “о клевете на ветерана”. Навального признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорили к штрафу 850 тысяч рублей.

Дело возбудили из-за комментария Навального к видео пропагандистского телеканала RT в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко. Клеветой суд счел слова Навального о том, что в ролике в поддержку поправок к Конституции России, в котором принял участие Артеменко, снялись “продажные холуи” и “предатели”.

Поправки, вводящие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов, внесены в статью 354.1 (“Реабилитация нацизма”). Соавтором закона “реабилитации нацизма” была Ирина Яровая. Она также участвовала в подготовке закона об “иностранных агентах” и пакета так называемых антитеррористических поправок, который предоставляет правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, включая зашифрованную.

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