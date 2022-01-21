Держдума РФ готова обговорити “визнання Л/ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Держдумі Російської Федерації готові обговорити внесений раніше проект постанови щодо “необхідності визнати” так звані “ЛНР” та “ДНР”. Про це повідомив речник нижньої палати парламенту РФ В’ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв’язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім, за підсумками, розглянути питання на Раді Державної Думи”, — написав Володін.
Деталі
Він також попередив про “трагедію”, що насувається, у зв’язку з тим, що, на його думку, Президент України Володимир Зеленський “ігнорує” Мінські угоди, а НАТО так взагалі “хоче окупувати Україну”.
Володін також заявив, що деякі партії вже висловили підтримку такій “ініціативі”.
Контекст
Напередодні депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Донецьку та Луганську народні республіки”.
Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".