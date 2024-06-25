Держдепартамент вніс Росію та Білорусь до списку держав-спонсорів торгівлі людьми

Держсекретар Ентоні Блінкен у понеділок подав щорічний звіт Держдепартаменту про торгівлю людьми. Росія та Білорусь, поряд із Північною Кореєю, Туркменістаном та Сирією, опинилися у списку 13 держав, чия влада фінансує торгівлю людьми. Про це йдеться у щорічному Звіті про торгівлю людьми за 2024 рік, який було представлено у понеділок держсекретарем Ентоні Блінкеном. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Держсекретар Блінкен під час презентації доповіді звернув особливу увагу на використання цифрових інструментів у торгівлі людьми.

Цифрові інструменти посилили охоплення, масштаб та швидкість торгівлі людьми. Торгівці людьми використовують онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту. Вони використовують зашифровані повідомлення та цифрові валюти, щоб уникнути виявлення

Блінкен зазначив, що використання онлайн-інструментів уможливило для торговців людьми розширити своє охоплення.

Торгівля людьми – це проблема, яку жодна країна не може вирішити сама

Доповнення

За оцінками Міжнародної організації праці у 2021 році 27,6 млн осіб у всьому світі займалися примусовою працею, що на 2,7 мільйона більше у порівнянні з 2016 роком. З цих 27,6 млн, за оцінками МОП, 6,3 млн осіб перебували в умовах примусової комерційної сексуальної експлуатації та 3,9 млн займалися примусовою працею, нав'язаною державою.

Держдепартамент визначив 13 країн, влада яких заохочує або фінансує торгівлю людьми. Це включає торгівлю людьми в рамках державних програм, примусову працю в державних медичних закладах, сексуальне рабство в урядових таборах або використання або вербування дітей-солдат, йдеться у звіті.

У 2024 році до списку країн-порушників було внесено Афганістан, Білорусь, Бірма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, Північна Корея, Росія, Південний Судан, Судан, Сирія та Туркменістан.

За словами Дайєр, у міру того, як міграційна криза посилюється по всьому світу, зростання торгівлі людьми, швидше за все, також збільшиться.

Ми закликаємо уряди запобігати торгівлі людьми та приділяти пріоритетну увагу перевірці мігрантів, які часто беруть у борг у контрабандистів, а потім стають вразливими для торговців людьми, коли не можуть повернути гроші