Держдепартамент США закликав Росію звільнити правозахисника Пономарьова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Держдепартамент США звернувся до влади РФ із закликом звільнити з ув'язнення російського правозахисника і директора руху "За права людини" Льва Пономарьова, який перебуває під адміністративним арештом за заклик до участі в неузгодженої акції, яка пройшла біля будівлі ФСБ Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на на сторінку Держдепартаменту в Twitter.
“Ми закликаємо Росію негайно звільнити 77-річного правозахисника Льва Пономарьова, який був заарештований і засуджений до 16 діб арешту за репост в соціальній мережі записи, що закликає до мирного протесту”, — йдеться в тексті.
Як повідомляв УНН, російського опозиційного політика Олексія Навального в Москві затримала поліція відразу після того, як він вийшов на свободу після 30 діб арешту.