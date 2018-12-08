Госдепартамент США призвал Россию освободить правозащитника Пономарева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Госдепартамент США обратился к властям РФ с призывом освободить из заключения российского правозащитника и директора движения "За права человека" Льва Пономарева, который находится под административным арестом за призыв к участию в несогласованной акции, которая прошла у здания ФСБ России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на на страницу Госдепартамента в Twitter.
“Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который был арестован и приговорен к 16 суткам ареста за репост в социальной сети записи, что призывает к мирному протесту”, — говорится в тексте.
Как сообщал УНН, российского оппозиционного политика Алексея Навального в Москве задержала полиция сразу после того, как он вышел на свободу после 30 суток ареста.