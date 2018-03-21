Держдеп США: людям платили за участь у виборах РФ, опозицію залякували і заарештовували

“Насамперед, я хотіла б зазначити, що нічого несподіваного не сталося в тому, що Володимир Путін був переобраний і залишився президентом Росії”, — зазначила Нойєрт.

Представник Держдепартаменту заявила, що деяким людям у РФ платили за участь в голосуванні. За її словами, опозиційні лідери були залякані або ув’язнені.

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“Ми довіряємо доповідді ОБСЄ, в якій говориться, що вибори в Росії проходили у надмірно контрольованому юридично і політично середовищі, в якому не було навіть шансів у інших кандидатів, і супроводжувалися постійним зниженням критики”, — заявила Нойєрт.

Нагадаємо, 18 березня, в Росії проходило голосування за нового президента Росії. Виборчі дільниці були оснащені навіть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали до дипломатичних установ Росії, крім громадян, які має дипломатичні паспорти. Росіяни, які хотіли голосувати на виборах, повинні були їхати на ділянки в Російській Федерації.

Як повідомляв УНН, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня склала 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

У свою чергу, прес-секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків Майї Косьянчич заявила, що "Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ не проводили ніяких дій на цих незаконно анексованих територіях, участь дипломатів держав-членів ЄС в наглядової діяльності в рамках МНВ ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалося Російської Федерації. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України