Госдеп США: людям платили за участие в российских выборах, оппозицию запугивали и арестовывали

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Киев  •  УНН

 • 11244 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Официальный представитель Госдепартамента США, которая была недавно повышена до и.о. заместителя госсекретаря по вопросам дипломатии Хизер Нойерт заявила, что выборы в России нарушали много человеческих свобод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на US News.

“Прежде всего, я хотела бы отметить, что ничего неожиданного не произошло в том, что Владимир Путин был переизбран и остался президентом России”, — отметила Нойерт.

Представитель Госдепартамента заявила, что некоторым людям в РФ платили за участие в голосовании. По её словам, оппозиционные лидеры были запуганы или заключенные.

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“Мы доверяем докладом ОБСЕ, в котором говорится, что выборы в России проходили в чрезвычайно контролируемом юридически и политически среде, в которой не было даже шансов у других кандидатов, и сопровождались постоянным снижением критики”, — заявила Нойерт.

Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента России. Избирательные участки были оснащены даже в оккупированном Россией Крыма. В Украине россиян не пускали в дипломатические учреждения России, кроме граждан, имеет дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.

Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.

В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич заявила, что "Европейский союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не проводили никаких действий на этих незаконно аннексированных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в надзорной деятельности в рамках МНО ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось Российской Федерации. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. 

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