Держдеп розсекретив дані про кількість ядерних боєголовок на озброєнні у США

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“Станом на вересень 2020 року запас ядерних боєголовок США складався з 3750 боєголовок. Це число приблизно на 88% менше, в порівнянні з максимальним значенням (31 255) у вересні 1967 фіскального року і приблизно на 83% менше показника (22 217) на момент падіння Берлінського муру в кінці 1989 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Держдепі зазначають, що з 1994-го по 2020 фіскальний рік США демонтували понад 11,68 тис. ядерних боєголовок, а з 30 вересня 2017 го — 711 одиниць. Ще близько 2 тис. одиниць зараз списані і повинні бути демонтовані.

У відомстві зазначають також на те, що з 30 вересня 1990 року більш ніж на 90% скоротилося число нестратегічних ядерних озброєнь в Сполучених Штатах. Крім того, з 1991 року демонтажу піддалась тактична ядерна зброя.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі Крим.Реалії повідомив, що на півострові є об’єкти, на яких може бути розміщена ядерна зброя.