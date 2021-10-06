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Госдеп рассекретил данные о количестве ядерных боеголовок на вооружении в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. К сентябрю прошлого года в США на вооружении находились 3750 ядерных боеголовок, сообщает Госдеп на своем сайте, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на сентябрь 2020 запас ядерных боеголовок США состоял из 3750 боеголовок. Это число примерно на 88% меньше, по сравнению с максимальным значением (31255) в сентябре 1967 фискального года и примерно на 83% меньше показателя (22 217) в момент падения Берлинской стены в конце 1989 года”, — говорится в сообщении.

Детали

В Госдепе отмечают, что с 1994-го по 2020 фискальный год США демонтировали более 11,68 тыс. ядерных боеголовок, а с 30 сентября 2017 года — 711 единиц. Еще около 2 тыс. единиц сейчас списаны и должны быть демонтированы.

В ведомстве отмечают также на то, что с 30 сентября 1990 более чем на 90% сократилось число нестратегических ядерных вооружений в Соединенных Штатах. Кроме того, с 1991 года демонтажа поддалась тактическое ядерное оружие.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии Крым.Реалии сообщил, что на полуострове есть объекты, на которых может быть размещено ядерное оружие.

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