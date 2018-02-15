Державні виші I-II рівня акредитації фінансуватимуться з місцевих бюджетів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України передав державні вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації на фінансове забезпечення місцевих бюджетів. Про це свідчить постанова КМУ № 71 від 14 лютого 2018 року “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045”, передає УНН.
Так, цим документом уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.
“Зазначений Порядок приведено у відповідність до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік“, яким передбачена передача державних вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, на фінансове забезпечення місцевих бюджетів”, — повідомили у КМУ.
Водночас, ця норма не стосується вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, що входять до складу державних вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, без статусу окремих юридичних осіб.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.
Нагадаємо, атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за 7 напрямками.