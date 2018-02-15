Государственные вузы I-II уровня аккредитации передали на финансирование местных бюджетов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины передал государственные высшие учебные заведения I-II уровня аккредитации на финансовое обеспечение местных бюджетов. Об этом свидетельствует постановление КМУ № 71 от 14 февраля 2018 года “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 № 1045”, передает УНН.
Так, этим документом правительство внесло изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений.
“Указанный Порядок приведен в соответствие с Законом Украины ”О Государственном бюджете Украины на 2018 год“, которым предусмотрена передача государственных высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, на финансовое обеспечение местных бюджетов”, — сообщили в КМУ.
В то же время, эта норма не касается высших учебных заведений I—II уровня аккредитации, входящих в состав государственных высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, без статуса отдельных юридических лиц.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2018 года.
Напомним, аттестация вузов в части научной деятельности будет происходить по 7 направлениям.