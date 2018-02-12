Державна служба статистики опубліковала загальне число іноземців, котрі відвідали Україну протягом 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом 2017 року в Україні побувало 14,3 млн іноземців. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Державної служби статистики.
Приватні поїздки до України здійснило 13,7 млн громадян інших країн, у службових цілях приїздило 88,9 тисяч іноземців, для туризму – 38,6 тисяч осіб.
На постійне місце проживання в Україну приїхало 4027 іноземців.
Найчастіше кордон України перетинали громадяни Молдови (4,4 млн), Білорусі (2,7 млн), Польші (1,1 млн) та Росії (1,4 млн).
Варто також відзначити кількість туристів з таких віддалених країн як: Австралія (5,7 тисяч), Бразилія (4,2 тисяч), Венесуела (166 громадян), Японії (7,4 тисяч), Південної Кореї (7 тисяч) та ін.
До того ж, за 2017 рік Україну відвідали 240 громадян КНДР (215 з них у приватних цілях, 2 громадянина прибули на навчання до України).
Як повідомляв УНН, за підсумками минулого року кількість українців, що їздили за кордон як туристи, становила 120,9 тис. осіб. Це на 46,2% менше за показник 2016 року.