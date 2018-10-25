Держава недоотримує щороку до 1,3 млрд грн від штрафів за перевантажені фури на дорогах

“Прорахунки в управлінні Укртрансбезпекою призвели до того, що Державний бюджет України по прогнозним оцінкам Рахункової палати недоотримує щороку від 447 млн до 1 млрд 341 млн гривень (в залежності від інтенсивності роботи) від не нарахованих штрафів за понаднормативне навантаження великогабаритного транспорту на дорогах України”, — йдеться у звіті.

Крім того, зазначається в документі, ще одним проблемним питанням є будівництво Укравтодором і органами місцевої влади майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю.

“При мінімальній потребі у 200-250 майданчиків на сьогодні їх лише 141, з яких використовуються 121, інші потребують проведення відновлювальних робіт.

По Києву та Київській області при мінімальній потребі 32-35 майданчиків не працює жоден, хоча наявні 19”, — вказано в аудиті.

Згідно зі звітом, аудит Укртрансбезпеки проводився за період 2017 рік та 6 місяців 2018 року.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що вніс подання до уряду про звільнення голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

У квітні Кабінет міністрів України відсторонив від посади голову Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка і призначив щодо нього службове розслідування.

Як повідомляв УНН, у серпні НАЗК внесло припис очільнику Укртрансбезпеки.