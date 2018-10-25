Государство недополучает ежегодно до 1,3 млрд грн от штрафов за перегруженные фуры на дорогах

КИЕВ. 25 октября. УНН. Государство недополучает ежегодно от 447 млн ​​до 1 млрд 341 млн грн из-за неначисления штрафов за перегрузки грузовиков на дорогах в связи с просчетами в управлении Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования средств специального фонда Государственного бюджета Украины Укртрансбезопасности, который есть в распоряжении УНН.