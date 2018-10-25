Государство недополучает ежегодно до 1,3 млрд грн от штрафов за перегруженные фуры на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Государство недополучает ежегодно от 447 млн до 1 млрд 341 млн грн из-за неначисления штрафов за перегрузки грузовиков на дорогах в связи с просчетами в управлении Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования средств специального фонда Государственного бюджета Украины Укртрансбезопасности, который есть в распоряжении УНН.
"Просчеты в управлении Укртрансбезопасностью привели к тому, что Государственный бюджет Украины, по прогнозным оценкам Счетной палаты, недополучает ежегодно от 447 млн до 1 млрд 341 млн гривен (в зависимости от интенсивности работы) из-за неначисления штрафов за сверхнормативное нагрузки крупногабаритного транспорта на дорогах Украины", - говорится в отчете.
Кроме того, отмечается в документе, еще одним проблемным вопросом является строительство Укравтодором и органами местной власти площадок для проведения габаритно-весового контроля.
"При минимальной потребности в 200-250 площадок сегодня их только 141, из которых используются 121, другие требуют проведения восстановительных работ.
По Киеву и Киевской области при минимальной потребности 32-35 площадок не работает ни одна, хотя имеются 19", - указано в аудите.
Согласно отчету, аудит Укртрансбезопасности проводился за период 2017 год и 6 месяцев 2018 года.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что внес представление в правительство об увольнении главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
В апреле Кабинет министров Украины отстранил от должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка и назначил относительно него служебное расследование.
Как сообщал УНН, в августе НАПК внесло предписание руководителю Укртрансбезопасности.