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Депутати знову сьогодні працюватимуть до ночі - Арахамія

Депутати знову сьогодні працюватимуть до ночі - Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Депутати можуть працювати сьогодні до півночі. Про це у кулуарах Верховної Ради повідомив голова фракції Слуга Народу Давід Арахамія, передає кореспондент УНН.

"Зараз всі користуються нагодою, вони кажуть, що це парламентські традиції щось говорити з трибуни. Добре, давайте поговоримо. І о котрій там? Об 11, 12 завершимо", - сказав Арахамія.

Депутат додав, що для економіі часу пропонувалося обговорення законопроектів на засіданнях комітетів замість засідань Верховної Ради.

Сьогодні депутати на ранковому пленарному засідані ухвалили рішеня працювати після 18 години до тих пір, поки не вирішать усі питання порядку денного.

Нагадаємо, автор законопроекту про бюро фінансових розслідувань Данило Гетманцев розповів про основні положення. 

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