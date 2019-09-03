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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112199 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122864 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114394 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120353 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125476 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150958 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150553 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 195309 просмотра

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Депутаты снова сегодня будут работать до ночи - Арахамия

Депутаты снова сегодня будут работать до ночи - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 16255 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Депутаты могут работать сегодня до полуночи. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил председатель фракции Слуга Народу Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Сейчас все пользуются случаем, они говорят, что это парламентские традиции что-то говорить с трибуны. Хорошо, давайте поговорим. И во сколько там? В 11, 12 закончим", - сказал Арахамия.

Депутат добавил, что для экономии времени предлагалось обсуждение законопроектов на заседаниях комитетов вместо заседаний Верховной Рады.

Сегодня депутаты на утреннем пленарном заседаний приняли ришеня работать после 18 часов до тех пор, пока не решат все вопросы повестки дня.

Напомним, автор законопроекта о бюро финансовых расследований Данил Гетманцев рассказал об основных положениях.

Украинские Национальные Новости

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