Депутати Рівного розглянуть заборону про вивіз на місцевий полігон львівського сміття
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Рівному хочуть заборонити приймати львівське сміття на місцевому полігоні. Такий проект рішення на затвердження Рівненської міської ради вніс депутат, колишній керівник рівненського сміттєпереробного заводу Святослав Євтушенко, передає кореспондент УНН.
“Львівському сміттю в Рівному не місце! Проект передбачає заборону проведення будь-яких операцій із відходами, які утворилися за межами Рівного. Ніхто не може заробляти на здоров’ї тисяч людей і в буквальному сенсі нищити нашу екологію. У Рівному скоро своє сміття дівати ніде буде”, — пояснив свою позицію депутат.
Цей проект депутати мають розглянути на найближчій сесії міської ради.
Як повідомляв УНН, нещодавно на Рівненщині біля райцентру Дубно перекинулася вантажівка зі львівським сміттям. Водій зазначив, що віз непотріб до Києва.