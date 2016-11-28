Депутаты Ровно рассмотрят запрет о вывозе на местный полигон львовского мусора

"Львовскому мусору в Ровно не место! Проект предусматривает запрет проведения любых операций с отходами, образовавшимися за пределами Ровно. Никто не может зарабатывать на здоровье тысяч людей и в буквальном смысле уничтожать нашу экологию. В Ровно скоро свой мусор девать негде будет", - пояснил свою позицию депутат.

Этот проект депутаты должны рассмотреть на ближайшей сессии городского совета.

Как сообщал УНН, недавно в Ровенской области возле райцентра Дубно перевернулся грузовик с львовским мусором. Водитель отметил, что вез мусор в Киев.