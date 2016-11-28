Депутаты Ровно рассмотрят запрет о вывозе на местный полигон львовского мусора
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Ровно хотят запретить принимать львовский мусора на местном полигоне. Такой проект решения на утверждение Ровенского городского совета внес депутат, бывший руководитель Ровенского мусороперерабатывающего завода Святослав Евтушенко, передает корреспондент УНН.
"Львовскому мусору в Ровно не место! Проект предусматривает запрет проведения любых операций с отходами, образовавшимися за пределами Ровно. Никто не может зарабатывать на здоровье тысяч людей и в буквальном смысле уничтожать нашу экологию. В Ровно скоро свой мусор девать негде будет", - пояснил свою позицию депутат.
Этот проект депутаты должны рассмотреть на ближайшей сессии городского совета.
Как сообщал УНН, недавно в Ровенской области возле райцентра Дубно перевернулся грузовик с львовским мусором. Водитель отметил, что вез мусор в Киев.