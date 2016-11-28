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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Депутаты Ровно рассмотрят запрет о вывозе на местный полигон львовского мусора

Киев • УНН

 • 6895 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Ровно хотят запретить принимать львовский мусора на местном полигоне. Такой проект решения на утверждение Ровенского городского совета внес депутат, бывший руководитель Ровенского мусороперерабатывающего завода Святослав Евтушенко, передает корреспондент УНН.

Депутаты Ровно рассмотрят запрет о вывозе на местный полигон львовского мусора

"Львовскому мусору в Ровно не место! Проект предусматривает запрет проведения любых операций с отходами, образовавшимися за пределами Ровно. Никто не может зарабатывать на здоровье тысяч людей и в буквальном смысле уничтожать нашу экологию. В Ровно скоро свой мусор девать негде будет", - пояснил свою позицию депутат.

Этот проект депутаты должны рассмотреть на ближайшей сессии городского совета.

Как сообщал УНН, недавно в Ровенской области возле райцентра Дубно перевернулся грузовик с львовским мусором. Водитель отметил, что вез мусор в Киев.

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