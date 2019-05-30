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Депутати міськради Дніпра звернуться до Президента Зеленського з проханням про реконструкцію міського аеропорту

Депутати міськради Дніпра звернуться до Президента Зеленського з проханням про реконструкцію міського аеропорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Депутатський корпус міської ради Дніпра підготував звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням про виділення фінансування з Держбюджету для початку реконструкції злітно-посадкової смуги міського міжнародного аеропорту, передає УНН.

Відповідне звернення представників громади міста Дніпро було зареєстровано сьогодні, 30 травня.

"Кошти з Державного бюджету України на проектування та будівництво аеропорту в місті Дніпро не виділені, що зводить нанівець розвиток авіаційного сполучення Дніпропетровської області ... Просимо Вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції і модернізації діючої і будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро в розмірі 2,7 мільярда гривень", - сказано в зверненні, голосування в підтримку якого депутати міськради Дніпра запланували на найближчу сесію 19 червня.

У тексті документа депутати міськради нагадують новому президенту Зеленському, що раніше жителі міста зібрали необхідну кількість голосів на підтримку петиції на ім'я Президента України та міськради про будівництво нового аеропорту на базі існуючого.

"За час обговорення проекту за часів Порошенка вже давно можна було привести до ладу діючий аеропорт. Було б бажання працювати і приймати рішення. Ось у кого є можливість виправдати довіру виборців Дніпра і області - так це у Володимира Зеленського та його партії. Оскільки, де і як будувати аеропорт цілком очевидно. Треба тільки почати", - іронізують представники ЗМІ Дніпра, і нагадують, що безславний провал Президента Порошенко у Дніпропетровській області на президентських виборах - наслідок порожніх обіцянок.

Новий Президент Володимир Зеленський може зробити висновки з уроку, який дали жителі Дніпра п'ятому президенту Порошенку мізерною підтримкою в двох турах голосування. Реальні дії по запуску фінансування та реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра. що належить державі, допоможуть новому гаранту зміцнити позиції в регіоні і не розчарувати своїх виборців.

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