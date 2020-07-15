"Депутати Коломойського" заявили, що не підтримуватимуть зниження "зеленого" тарифу

У депгрупі вважають, що досягнутий меморандум уряду і виробників "зеленої" електроенергії не відповідає їхньому баченню. Вони вважають, що "зелений" тариф повинен бути знижений на 50% для сонця і 40% для вітру.

"Наші зміни спрямовані на зниження тарифів на сонячну і вітряну генерацію на 50% і 40%, відповідно, щоб припинити державне фінансування надприбутків окремих інвесторів", - заявили там.

На такі умови не згодні інвестори в "зелену" енергетику, яким буде простіше судиться з Україною і продовжувати продавати свою електроенергію державі за чинними завищеними тарифами.

"Щоб знизити тарифи для сонячної генерації на 15% і для вітрової - на 7,5%, уряд і інвестори мали тривалу і складну розмову. Адже кожне зниження інвестор повинен узгодити з банками-кредиторами. Знадобилося цілих пів року, щоб це питання врегулювати", - пояснює голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

Це означає, що альтернативи досягнутому меморандуму немає, і всі спроби його зірвати закінчаться тим, що в Україні залишиться діяти поточний підвищений "зелений" тариф. При цьому місяць відстрочки ухвалення меморандуму, імплементованого в законопроект 3658, у липні обійдеться українцям майже в 1 млрд грн, кажуть в Міненерго.

"Через неприйняття закону високі "зелені" тарифи досі діють, тому борг перед виробниками ВДЕ зростає кожного дня. Місяць затримки з прийняттям закону призведе до того, що споживачі вже будуть змушені переплатити за завищеним "зеленим" тарифом понад 900 млн грн", - заявила в.о. міністра енергетики Буславець.

Окрім фінансових втрат, Україна отримає імеджеві удари - адже ігри з інвесторами погано закінчуються, каже народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, який не розуміє, як "слуги народу" можуть підставляти свого ж Президента і уряд.

"Я в цій ситуації скажу, що депутатам треба розуміти, що відповідальність буде на їхньому уряді і їхньому Президентові", - говорить він.