“Депутаты Коломойского” заявили, что не будут поддерживать снижение “зеленого” тарифа

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 8607 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99294 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104762 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130878 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109752 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129919 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101828 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102527 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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“Депутаты Коломойского” заявили, что не будут поддерживать снижение “зеленого” тарифа

“Депутаты Коломойского” заявили, что не будут поддерживать снижение “зеленого” тарифа

Киев  •  УНН

 • 15401 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Депутатская группа “За майбутнє”, которую возглавляет Игорь Палица и которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заявила, что не поддерживает провластный законопроект о снижении “зеленого” тарифа (3658), сообщает УНН со ссылкой на их пост в Facebook.

В депгруппе считают, что достигнутый меморандум правительства и производителей “зеленой” электроэнергии не соответствует их видению. Они считают, что “зеленый” тариф должен быть снижен на 50% для солнца и 40% для ветра.

“Наши изменения направлены на снижение тарифов на солнечную и ветряную генерацию на 50% и 40%, соответственно, чтобы прекратить государственное финансирование сверхприбылей отдельных инвесторов”, — заявили там.

На такие условия не согласны инвесторы в “зеленую” энергетику, которым будет проще судится с Украиной и продолжать продавать свою электроэнергию государству по действующим завышенным тарифам.

“Чтобы снизить тарифы для солнечной генерации на 15% и для ветровой — на 7,5%, правительство и инвесторы имели длительный и сложный разговор. Ведь каждое снижение инвестор должен согласовать с банками-кредиторами. Понадобилось целых полгода, чтобы этот вопрос урегулировать”, — объясняет глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Это значит, что альтернативы достигнутому меморандуму нет, и все попытки его сорвать закончатся тем, что в Украине останется действовать текущий повышенный “зеленый” тариф. При этом месяц отсрочки принятия меморандума, имплементированного в законопроект 3658, в июле обойдется украинцам почти в 1 млрд грн, говорят в Минэнерго.

“Из-за непринятия закона высокие "зеленые“ тарифы до сих пор действуют, поэтому долг перед производителями ВИЭ растет каждый день. Месяц задержки с принятием закона приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому“ тарифу более 900 млн грн”, — заявила и.о. министра энергетики Буславец.

Помимо финансовых потерь, Украина получит имеджевый удар — ведь игры с инвесторами плохо заканчиваются, говорит народный депутат от “Батькивщины” Алексей Кучеренко, который не понимает, как “слуги народа” могут подставлять своего же Президента и правительство.

“Я в этой ситуации скажу, что депутатам надо понимать, что ответственность будет на их правительстве и их Президенте”, — говорит он.

Украинские Национальные Новости

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