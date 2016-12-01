Депутата міськради судитимуть за скоєння ДТП в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Арцизької міської ради за скоєння ДТП в Одесі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, у травні цього року на перехресті вулиць Катериненської та Буніна обвинувачений проїхав на червоний сигнал світлофору та зіткнувся з авто Toyota Camry.
Внаслідок ДТП водій Toyota отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
Наразі обвинувальний акт направлено до Приморського районного суду Одеси для розгляду по суті.