Депутата горсовета будут судить за совершение ДТП в Одессе

Так, в мае этого года на перекрестке улиц Екатерининской и Бунина обвиняемый проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

В результате ДТП водитель Toyota получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас обвинительный акт направлен в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.