Депутата горсовета будут судить за совершение ДТП в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Арцизского городского совета за совершение ДТП в Одессе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, в мае этого года на перекрестке улиц Екатерининской и Бунина обвиняемый проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.
В результате ДТП водитель Toyota получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Сейчас обвинительный акт направлен в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.