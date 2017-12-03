Депутат Європарламенту закликала політиків бойкотувати ЧС-2018 в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Депутат Європарламенту від партії “зелених” Ребекка Хармс закликала політиків бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За словами політика, Росія не країною, в якій варто проводити подібний турнір. Також вона зазначила, що російському президенту Володимиру Путіну “дістанеться занадто багато уваги” завдяки світової першості.
“Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей і продовжує проводити свою антидемократичну політику”, — додала Хармс.
Окрім того, Хармс назвала “зразковим” вчинок колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році.
“Його приклад варто наслідувати і в майбутньому році під час чемпіонату світу з футболу”, — додала Хармс.
Під критику політика потрапила і Міжнародна федерацію футбольних асоціацій, оскільки та проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу і не послухала заклики перенести чемпіонат в іншу країну.
Як повідомляв УНН, РФ не допустила норвезьку телекомпанію до жеребкування ЧС-2018.