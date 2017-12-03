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Депутат Європарламенту закликала політиків бойкотувати ЧС-2018 в Росії

Депутат Європарламенту закликала політиків бойкотувати ЧС-2018 в Росії

Київ • УНН

 • 11971 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Депутат Європарламенту від партії “зелених” Ребекка Хармс закликала політиків бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За словами політика, Росія не країною, в якій варто проводити подібний турнір. Також вона зазначила, що російському президенту Володимиру Путіну “дістанеться занадто багато уваги” завдяки світової першості.

“Він купається в променях слави в присутності іноземних гостей і продовжує проводити свою антидемократичну політику”, — додала Хармс.

Окрім того, Хармс назвала “зразковим” вчинок колишнього президента Німеччини Йоахіма Гаука, який відмовився відвідати зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році.

“Його приклад варто наслідувати і в майбутньому році під час чемпіонату світу з футболу”, — додала Хармс.

Під критику політика потрапила і Міжнародна федерацію футбольних асоціацій, оскільки та проігнорувала звинувачення Росії в корупції і допінгу і не послухала заклики перенести чемпіонат в іншу країну.

Як повідомляв УНН, РФ не допустила норвезьку телекомпанію до жеребкування ЧС-2018.

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