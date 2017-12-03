Депутат Европарламента призвала политиков бойкотировать ЧМ-2018 в России

По словам политика, Россия не является страной, в которой следует проводить подобный турнир. Также она отметила, что российскому президенту Владимиру Путину “достанется слишком много внимания” благодаря мировому первенству.

“Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей и продолжает проводить свою антидемократическую политику”, — добавила Хармс.

Кроме того, Хармс назвала “образцовым” поступок бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

“Его примеру следует последовать и в будущем году во время чемпионата мира по футболу”, — добавила Хармс.

Под критику политика попала и Международная федерация футбольных ассоциаций, поскольку она проигнорировала обвинения России в коррупции и допинге и не послушала призывы перенести чемпионат в другую страну.

Как сообщал УНН, РФ не допустила норвежскую телекомпанию к жеребьевке ЧМ-2018.