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Депутат від ОПЗЖ Мамка наплагіатив докторську дисертацію - ЦПК

Депутат від ОПЗЖ Мамка наплагіатив докторську дисертацію - ЦПК

Київ • УНН

 • 17425 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Центр протидії корупції перевірив докторську дисертацію нардепа від ОПЗЖ Григорія Мамки на тему "Засади кримінального провадження: наукові та правові основи" та виявив там плагіат, передає УНН з посиланням на сайт ЦПК.

Зазначається, что дисертацію було перевірено за допомогою сервісу з перевірки на плагіат та запозичення Unicheck, розроблений компанією “Антиплагіат”.

“Unicheck успішно використовується в США, Латинській Америці, Іспанії, Бельгії, Україні, Австралії та інших країнах.

Зауважимо, що українські вищі навчальні заклади мають безкоштовний доступ до сервісу перевірки наукових робіт на плагіат завдяки Меморандуму, який МОН підписало з компанією „Антиплагіат“. Цією ж програмою користується академія МВС, однак чомусь там пропустили дисертацію Мамки”, — зауважили в ЦПК.

Уточнюється, що свою докторську дисертацію депутат Мамка виконав на кафедрі кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ МВС України та захистив 2019 року.

“Від 2018 року діє положення про академічну доброчесність у Національній академії внутрішніх справ. Там, зокрема, йдеться про те, що дисертаційні роботи перевіряються на плагіат і в разі його виявлення може бути „позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання“ (п. 4.3. Положення)”, — наголосили в Центрі.

Як писав УНН, нещодавно у плагіаті був звинувачений в.о. міністра освіти Сергій Шкарлета. В КМУ заявили, що перевіряють ці дані.

Нагадаємо, Григорій Мамка став депутатом від ОПЗЖ у 2019 році. До цього працював в МВС, не пройшов атестацію та був звільнений. Згодом поновився через суд і отримав відрядження у Донецьку область. Однак, працювати поблизу зони бойових дій не схотів і знову поскаржився до суду. Опісля, Мамка подав у відставку за власним бажанням.

Також нагадаємо, що Мамка займав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС, а згодом став фігурантом “справи Шепелева” в частині організації зняття арештів з майна підозрюваного.

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