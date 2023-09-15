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Депутат: мер Львова Садовий бреше, що планував віддати 2 млрд з бюджету міста на ЗСУ

Депутат: мер Львова Садовий бреше, що планував віддати 2 млрд з бюджету міста на ЗСУ

Київ • УНН

 • 337720 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Ще на початку березня 2023 року, коли сесія Львівська міська рада затверджувала бюджет розвитку Львівської ОТГ, депутат Олексій Різник вніс пропозицію на розгляд ради про те, аби погасити усі борги міста перед підприємцями, що становило близько 300 мільйонів гривень, і усі решта кошти віддати на потреби Збройних Сил України. Про це повідомив сам депутат Львівської міської ради Олексій Різник на своїй сторінці у Фейсбук, додавши, що тоді мер міста Садовий не підтримав цієї ідеї.

Цитата

«Тоді міський голова Андрій Садовий саркастично назвав мою пропозицію емоційно – цікавою та водночас не зрозумілою (дивитись відео).

Віддати кілька мільярдів із бюджету міста на ЗСУ замість того, щоб витрачати ці кошти на благоустрій, який в часі війни може зачекати – що тут не зрозуміло меру, так і досі не відомо.

Це все про цинізм, а от брехня полягає у наступному: учора у своєму телеграм – каналі міський голова опублікував пост, де повідомив, що з міського бюджету він планував виділити 2 мільярди гривень на армію. І взагалі Львів готовий поділитись з державою частиною ПДФО, якщо ці кошти допоможуть нищити ворога», - написав Різник.

Депутат задався питанням, як міський голова планував віддати кошти, що лежать на депозитах.

«Андрій Іванович, коли Ви планували віддати 2 мільярди, більшість з яких лежить на депозитах під проценти? Адже в березні Вам було це ще не зрозумілим. А взагалі, може досить дурити людей. «Лохів» серед Львів’ян не так багато!

І нехай голосування, коли Львівські депутати поділили 2 мільярди гривень на «бруківку і дерева», а не віддали на потреби ЗСУ залишиться на совісті кожного депутата, який проголосував «ЗА».
Слава Україні!», – наголосив Олексій Різник», - написав депутат.

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