Депутат: мер Львова Садовий бреше, що планував віддати 2 млрд з бюджету міста на ЗСУ

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«Тоді міський голова Андрій Садовий саркастично назвав мою пропозицію емоційно – цікавою та водночас не зрозумілою (дивитись відео).

Віддати кілька мільярдів із бюджету міста на ЗСУ замість того, щоб витрачати ці кошти на благоустрій, який в часі війни може зачекати – що тут не зрозуміло меру, так і досі не відомо.

Це все про цинізм, а от брехня полягає у наступному: учора у своєму телеграм – каналі міський голова опублікував пост, де повідомив, що з міського бюджету він планував виділити 2 мільярди гривень на армію. І взагалі Львів готовий поділитись з державою частиною ПДФО, якщо ці кошти допоможуть нищити ворога», - написав Різник.

Депутат задався питанням, як міський голова планував віддати кошти, що лежать на депозитах.

«Андрій Іванович, коли Ви планували віддати 2 мільярди, більшість з яких лежить на депозитах під проценти? Адже в березні Вам було це ще не зрозумілим. А взагалі, може досить дурити людей. «Лохів» серед Львів’ян не так багато!

І нехай голосування, коли Львівські депутати поділили 2 мільярди гривень на «бруківку і дерева», а не віддали на потреби ЗСУ залишиться на совісті кожного депутата, який проголосував «ЗА».

Слава Україні!», – наголосив Олексій Різник», - написав депутат.