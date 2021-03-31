Депутат Харківської міськради Саід Джавід задекларував африканського лева
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Депутат Харківської міськради від Партії "Опозиційна платформа – За життя" Саїд Джавід задекларував живого африканського лева. Про це пише УНН з посиланням на дані з електронної декларації депутата за минулий рік.
Деталі
В інформації щодо цінного рухомого майна депутат вказав "лева африканського чіпованого". Вартість тварини не вказана, але придбаний лев у травні 2017 року.
Депутат вказав, що має у спільній власності квартири в Харкові площами 64,8 кв. м та 255,7 кв. м, житловий будинок у Харкові площею 1043,4 кв. м. Джавід володіє нежитловими приміщеннями площами 68,1 та 934,2 кв. м в Одесі, квартирою в Харкові площею 70,6 кв. м, паркомісцем у Харкові. Також Джавід орендує у громадянки України Ірини Бандурки нежитлові приміщення площею 556,9 кв. м у Харкові.
Дружина депутата має у спільній власності земельну ділянку та житловий будинок у Харкові.
Також як об’єкт незавершеного будівництва депутат задекларував нежитлове приміщення площею 1,5 тис. кв. м, який перебуває в його суборенді.
Із червня 2009 року депутат користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, який належить громадянину України Саіду Халіду Пахлавану.
Депутат володіє 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% ТОВ "Європартнер Фінанс".
Зарплату депутат не вказав. Як дохід він зазначив 60 тис. грн від надання в оренду майна, 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ "Вайн Хантерс" та 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою Джавід зберігає 2,5 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки отримує прем'єр: Шмигаль подав декларацію про доходи
Довідково
Саід Джавід президент громадської організації "Союз афганців України". У 2019-2020 роках займав посаду радника харківського міського голови з питань національних меншин. В 2020 році його обрали депутатом Харківської міської ради 8 скликання.