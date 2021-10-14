День захисників та захисниць: Зеленський присвоїв двом військовим звання Героя України

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Сьогодні на сайті Офісу Президента було оприлюднено два укази про присвоєння звання Героя України двом військовим.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Верхогляду Миколі Яковичу — полковнику (посмертно)”, — йдеться в указі № 535/2021.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Хамраєву Рустаму Шонійозовичу — солдату (посмертно)”, — зазначено в указі № 536/2021.

Додамо

Микола Верхогляд помер 30 травня від важкої форми Covid-19. Він мав звання полковника і був командуючим українського миротворчого контингенту у мусульманському анклаві Жепа під час війні у Боснії. Верхогляду було 66 років.

Рустам Хамраєв — старший навідник автоматичних протипіхотних гранатометів 2-ї роти “Захід” 24-го батальйону територіальної оборони “Айдар” Збройних Сил України, солдат.

Загинув у червні 2014 року. Під вогнем бойовиків, солдат Хамраєв до останнього прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися і забезпечив їх відхід у безпечне місце. Він врятував їх ціною свого життя. Солдат Хамраєв був розстріляний впритул з крупнокаліберного кулемета танка (розривні кулі поцілили і розтрощили голову, хребет і ногу). Солдат Хамраєв помер миттєво.