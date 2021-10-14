День захисників та захисниць: Зеленський присвоїв двом військовим звання Героя України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня, коли відзначається День захисників та захисниць України, присвоїй двом військовим Миколі Верхогляду та Рустаму Хамраєву звання Героя України. Як зазначено в указах, звання присвоєно посмертно, передає УНН.
Деталі
Сьогодні на сайті Офісу Президента було оприлюднено два укази про присвоєння звання Героя України двом військовим.
“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Верхогляду Миколі Яковичу — полковнику (посмертно)”, — йдеться в указі № 535/2021.
“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Хамраєву Рустаму Шонійозовичу — солдату (посмертно)”, — зазначено в указі № 536/2021.
Додамо
Микола Верхогляд помер 30 травня від важкої форми Covid-19. Він мав звання полковника і був командуючим українського миротворчого контингенту у мусульманському анклаві Жепа під час війні у Боснії. Верхогляду було 66 років.
Рустам Хамраєв — старший навідник автоматичних протипіхотних гранатометів 2-ї роти “Захід” 24-го батальйону територіальної оборони “Айдар” Збройних Сил України, солдат.
Загинув у червні 2014 року. Під вогнем бойовиків, солдат Хамраєв до останнього прикривав бійців, надав їм можливість перегрупуватися і забезпечив їх відхід у безпечне місце. Він врятував їх ціною свого життя. Солдат Хамраєв був розстріляний впритул з крупнокаліберного кулемета танка (розривні кулі поцілили і розтрощили голову, хребет і ногу). Солдат Хамраєв помер миттєво.