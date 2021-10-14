День защитников и защитниц: Зеленский присвоил двум военным звание Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября, когда отмечается День защитников и защитниц Украины, присвоил двум военным Николаю Верхогляду и Рустаму Хамраеву звание Героя Украины. Как указано в указах, звание присвоено посмертно, передает УНН.
Детали
Сегодня на сайте Офиса Президента было обнародовано два указа о присвоении звания Героя Украины двум военным.
“Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Верхогляду Николаю Яковлевичу — полковнику (посмертно)”, — говорится в указе № 535/2021.
“Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Хамраеву Рустаму Шонийозовичу — солдату (посмертно)”, — говорится в указе № 536/2021.
Добавим
Николай Верхогляд умер 30 мая от тяжелой формы Covid-19. Он имел звание полковника и был командующим украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Верхогляду было 66 лет.
Рустам Хамраев — старший наводчик автоматических противопехотных гранатометов 2-й роты “Запад” 24-го батальона территориальной обороны “Айдар” Вооруженных Сил Украины, солдат.
Погиб в июне 2014 года. Под огнем боевиков, солдат Хамраев до последнего прикрывал бойцов, предоставил им возможность перегруппироваться и обеспечил их уход в безопасное место. Он спас их ценой своей жизни. Солдат Хамраев был расстрелян в упор из крупнокалиберного пулемета танка (разрывные пули попали и разбили голову, позвоночник и ногу). Солдат Хамраев умер мгновенно.