День волі: у Мінську почали затримувати журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Мінську, на площі Якуба Коласа, тривають затримання, передає УНН із посиланням на БелаПАН.
За інформацією видання, затримали кореспондента телеканалу "Белсат" Ігора Ілляша, журналістку Любов Луньову, підприємця Сергія Баликіна, а також кількох літніх людей з біло-червоно-білими прапорцями.
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"Три автозаки, куди завантажили більше 30 затриманих, поїхали. Міліція почала заповнювати четвертий автозак", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, незважаючи на заборону, Микола Статкевич закликав прихильників зібратися на площі Якуба Коласа, щоб провести "Марш гідності" до оперного театру, де пройдуть санкціоновані Мінміськвиконкомом мітинг і концерт з нагоди Дня Волі.
Статкевич затриманий сьогодні вранці біля свого будинку.