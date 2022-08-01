День полегшення для світу: Кулеба про вихід першого судна з українським зерном

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"День полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, коли перше українське зерно покидає Одесу після місяців російської блокади. Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо росія поважатиме свою частину угоди", – написав Кулеба.

Нагадаємо

Сьогодні, 1 серпня, перше судно з українським зерном покинуло порт Одеси.